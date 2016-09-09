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سيميوني يضم توريس لقائمة أتليتكو في مهمة إصلاح البداية السيئة

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سيميوني يضم توريس لقائمة أتليتكو في مهمة إصلاح البداية السيئة سيميوني يضم توريس لقائمة أتليتكو في مهمة إصلاح البداية السيئة

استدعى المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد لكرة القدم، الأرجنتيني دييجو سيميوني، اليوم الجمعة 18 لاعبا لمباراة غد السبت أمام سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من الليجا، فيما استبعد شيمي فرساليكو وأوجوستو فيرنانديز وتوماس بارتي.

وبالإضافة إلى هؤلاء، يغيب ميجل أنخل مويا وأليسيو تشيرتشي عن القائمة للإصابة.

وضمت قائمة سيميوني لمباراة غد كلا من: يان أوبلاك وأندريه مورييرا في حراسة المرمى.

وخوانفران توريس وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز ودييجو جودين ولوكاس هرنانديز وفيليبي لويس في الدفاع.

وجابي فرنانديز وتياجو مينديش ويانيك كاراسكو وكوكي ريسوريكسيون وساؤول نيجيز ونيكولاس جايتان في وسط الملعب.

وفيرناندو توريس وكيفين جاميرو وأنخل كوريا وأنطوان جريزمان في الهجوم.

ويحل أتليتكو مدريد في المركز الـ11 بنقطتين بعد تعادله في أول جولتين بالليجا.

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