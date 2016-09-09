«الكهرباء»: استمرار توفير لمبات الليد بهدف الترشيد وتقليل قيمة الفاتورة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس، مشيرة إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة يبلغ 27250 ميجاوات مقابل 27900 ميجاوات أمس الخميس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 20744 ميجاوات.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عناه اليوم الجمعة، استمرار شركات توزيع الكهرباء في توفير لمبات الليد الموفرة بهدف الترشيد وتقليل قيمة الفاتورة، حيث يمكن لكل مشترك استلام 20 لمبة ليد بالتقسيط على 36 شهرا على الفاتورة.

ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الحادية عشرة صباحا.

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي أو الأصفر فيشيران إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة في تزايد ويوجه نداء للمشاركة في ترشيد الاستهلاك، واللون الأحمر يفيد بأننا في حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.

وفي إطار السعي لتحسين الخدمات المقدمة من شركات توزيع الكهرباء للمشتركين، فقد تم تعهيد خدمة العملاء بالكهرباء إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال “كول سنتر”، بهدف تقديم الخدمة طبقا للمعايير العالمية وذلك على الرقم 121 “من خط أرضى أو محمول”.

وتم تفعيل الخدمة بشركة جنوب، وسيتم تفعيل الخدمة بشركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية اعتبارا من الـ 25 من شهر سبتمبر الجاري، وباقي الشركات تباعا، وذلك للإبلاغ عن أية أعطال أو أية استفسارات تجارية.

ويمكن إرسال الشكاوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء” بهواتف أندرويد، فقد وفرت كل شركة خط “واتساب” لتلقي شكاوى الفواتير.

أ ش أ