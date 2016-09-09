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إمام الحرم المكي يطالب الحجاج بالبعد عن الصراعات الطائفية والسياسية

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إمام الحرم المكي يطالب الحجاج بالبعد عن الصراعات الطائفية والسياسية إمام الحرم المكي يطالب الحجاج بالبعد عن الصراعات الطائفية والسياسية

الحرم المكي

طالب إمام الحرم المكي الشريف الشيخ فيصل غزاوي، حجاج بيت الله الحرام مجددًا، بالبعد عن الصراعات والنزاعات الطائفية والسياسية خلال تأديتهم لمناسك الحج، وضرورة اتباع سنة رسول الله فى أعمالهم فى الحج، مستشهدا بالحديث النبوى “خذوا عنى مناسككم”.

واستعرض إمام الحرم المكي الشريف – خلال خطبة الجمعة اليوم، والتى أداها أكثر من مليونى مصلي – ما قام به الرسول الكريم خلال تأدية مناسك الحج، ابتداء من التصعيد لقضاء يوم التروية يوم الثامن من ذى الحجة، ثم التوجه للوقوف بعرفات الله حتى أذان المغرب، ثم النفرة إلى المزدلفة والمبيت بها، والتوجه بعد ذلك إلى مسعى منى لرمى جمرة العقبة الكبرى، والإقامة بمنى خلال أيام التشريق لاستكمال رجم الجمرات.

وأكد إمام الحرم المكي الشريف أن الغرض الأساسي من الحج، هو تحقيق التوحيد من خلال التلبية، والإخلاص في العمل، حتى الرداء، مؤكدا أن الجميع أمام الله سواء.

وطالب حجاج بيت الله الحرام بالبعد عن التزاحم والتحلي بالسكينة، وعدم ايذاء بعضهم البعض، والرحمة بالضعفاء وكبار السن، مشددا فى الوقت ذاته على البعد عن الشعارات الطائفية أو الدعوات السياسية.

أ ش أ

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