رئيس حى شرق سوهاج: وضع خطة لتغطية أعمدة الانارة بشارع الكورنيش

قال صلاح المازنى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، إن الوحدة وضعت خطة زمنية لتغطية أعمدة الإنارة التى تخرج منها أسلاك الكهرباء، وذلك حفاظا على سلامة الأطفال والمواطنين.

وأضاف المازنى فى بيان له اليوم، أنه قد تم طرح بالأمر المباشر توريد وتركيب صاج حديد لتغطية الاعمدة بنطاق حى شرق، وبدأ العمل بالمرحلة الأولى وسوف تشمل اعمدة الانارة بشارع أحمد حمادى والكورنيش وأمام الحديقة المتحفية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى وسيتم الانتهاء من جميع شوارع الحى تباعا.