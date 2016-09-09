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الحكومة تستدعي دفعة من الإناث والمعفيين من التجنيد العسكري لتأدية الخدمة العامة

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الحكومة تستدعي دفعة من الإناث والمعفيين من التجنيد العسكري لتأدية الخدمة العامة الحكومة تستدعي دفعة من الإناث والمعفيين من التجنيد العسكري لتأدية الخدمة العامة

الدكتورة غادة والي – وزيرة التضامن الاجتماعي

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بتكليف دفعة جديدة من الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام وذلك اعتباراً من 2 أكتوبر 2016؛ حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2016 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.

ومن المقرر أن يفتح باب التسجيل للمكلفين المشار إليهم كذلك الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم ممن تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم، بمكاتب الخدمة العامة بدوائر إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية في الفترة من الأول من سبتمبر.

وأكدت والى، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عدداً من الأنشطة الاجتماعية مثل محو الأمية والتعداد السكاني والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين ومجالات أخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة بالإضافة إلى مجال النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك ناصر. والجدير بالذكر أن الوزارة تنظم معارضاً لتسويق منتجات المكلفين بالخدمة العامة لصالحهم وعقد دورات تدريبية لهم وللقائمين على العمل بالخدمة العامة للارتقاء بمستوى الأداء.

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