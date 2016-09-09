شرطة دبي تنتشل جثة حوصرت في حفرة

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للادارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي من انتشال جثة وذلك بعد انهيار الحفرة تحت الإنشاء واحتجاز المتوفي بين الرمال مما أدى لوفاته.



> وأفاد الرائد طحنون حميد الضابط المناوب في إدارة البحث والإنقاذ انه فور تلقي البلاغ من مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي في تمام الساعة 9:52 صباح اليوم انتقلت دوريات البحث والانقاذ الى موقع مبنى تحت الإنشاء بدبي في منطقة "داون تاون"، وبعد 8 دقائق وصلت عدد 3 دوريات إنقاذ اضافة لمركبة متخصصة بانهيارات المباني التابعة لادارة البحث والانقاذ، واتضح ان الحادث عبارة عن انحصار عامل بناء في حفرة بين الرمال، نتيجة انهيارها ، مما أدى الى دفنه بالكامل بين الرمال باستثناء رأسه، وفارق الحياة قبل وصول الدوريات.

وأضاف فرق البحث والانقاذ باشرت مهامها فور وصولها باتخاذ إجراءات السلامة العامة في حالات الانهيارات، بتطويق موقع الحادث وتأمينه، وتم استخدام معدات التثبيت لتأمين الحفره، واستخدم معدات خاصة لانتشال المتوفي من الحفرة، وإخراج الجثة باستخدام وسائل خاصة لإخراجه.

وحضر الى موقع الحادث المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبه نائب مدير إدارة البحث والانقاذ، وسيارةالإسعاف، وعدد من الدوريات الامنية.