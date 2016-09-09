منها الزبادي واليانسون.. 6 أطعمة تحسن الهضم وتنظف القولون

عسر الهضم والانتفاخ شكوى شائعة ومتكررة. هناك أسباب عديدة تتعلق بالنظام الغذائي ونمط الحياة الذي يميل إلى الجلوس تسبب هذه الشكوى، لكن يمكنك تخفيف المشكلة وحلها بواسطة الاختيار المناسب للأطعمة.. إلى جانب المشي يمكنك اللجوء إلى الأطعمة التالية للتغلب على سوء الهضم، بحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي:

الشُمَّر والنعناع. بإمكان حفنة من بذور الشُمَّر وأوراق النعناع علاج سوء الهضم. تناول ملعقة واحدة تجمع بينهما مع شُرب الماء لتخفيف الانتفاخ وتسهيل عملية الهضم.

البابايا. يمكنك تناول البابايا غير المطبوخ لعلاج سوء الهضم، لأنه يحتوي على إنزيمات تحفّز حركة الأمعاء وتنظف القولون بلطف.

الزنجبيل. لعلاج عسر الهضم اشرب الزنجبيل، أو أضف الزنجبيل المجفف أو الطازج إلى الأطعمة والسلطات. كذلك يوفر زيت الزنجبيل نوعاً من الإغاثة الفورية لعسر الهضم.

الفواكه الحمضية. يعتقد البعض أن الحمضيات تزيد حموضة المعدة، لكن على العكس تقوم هذه الفواكه بتحسين الهضم على نحو فعّال، وأكلها لا يسبب الحموضة. إلى جانب تنظيف الجهاز الهضمي تحسّن الفواكه الحمضية من امتصاص الجسم للمغذيات.

اليانسون. بذور اليانسون غنية بمضادات الأكسدة القوية التي تحفّز عملية الهضم. يمكنك تناول شاي اليانسون أو ملعقة من البذور مع كوب ماء.

اللبن الزبادي. يحسّن اللبن عملية الهضم بشكل فعّال بفضل البكتريا الصديقة للأمعاء التي يحتوي عليها. يمتاز اللبن بأنه خفيف على المعدة، ويحسّن عملية الإخراج.