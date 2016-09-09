وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية البرتغال على هامش مؤتمر رودس للأمن والاستقرار

صرح المستشار احمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفير سامح شكري وزير الخارجية التقى مع وزير خارجية البرتغال “دانيال ميتوف” على هامش مشاركته في مؤتمر رودس للأمن والاستقرار، حيث تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين و التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية من أهمها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا وجهود مكافحة الإرهاب.

وأشار أبو زيد، إلى أن وزير خارجية البرتغال وجه الدعوة إلى نظيره المصري لزيارة لشبونه، حيث رحب الوزير شكري بالدعوة ووجه ببدء الإعداد لاجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين للإعداد للزيارة وتحديد مجالات التعاون بين البلدين بحيث تكلل الزيارة نتائج أعمال اللجنة المشتركة.