«اليورو»: اليونان أحرزت «تقدماً محدوداً» في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة

صرح رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، يورين ديسلبلويم، اليوم الجمعة، أنه يتعين على اليونان تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها، في إطار شروط حزمة مساعدات الإنقاذ المالي التي تحصل عليها أثينا، مشيراً إلى أنه تم إحراز “تقدم محدود” في هذا الصدد خلال فصل الصيف.

وقال ديسلبلويم للصحافيين في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا قبل ترأس اجتماع غير رسمي للجنة مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة: “الجميع بحاجة لقسط من الراحة، ولكن يتعين الآن تسريع الوتيرة”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف ديسلبلويم: “لقد عاد الضغط من جديد” مضيفاً أنه “خلال الصيف، لم يتم تنفيذ عمل كبير، ولكن ذلك يمكن تفسيره.. والآن لم يعد هناك عذر، فدعونا نستعد ونعود للعمل”.

وتلقت اليونان 5ر7 مليار يورو (5ر8 مليار دولار) في يونيو(حزيران) الماضي في إطار حزمة الإنقاذ المالي الثالثة التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو للحيلولة دون إفلاس الدولة التي تعاني من أزمة مالية طاحنة.

وقال ديسلبلويم: “نأمل بحلول نهاية الشهر أن نشهد مزيداً من التقدم”.