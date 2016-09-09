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مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات على طريق رأس سدر - الطور

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مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات على طريق رأس سدر - الطور مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات على طريق رأس سدر - الطور

>الطور /أ ش أ/

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر تصادم 4 سيارات على طريق رأس سدر – الطور.

وكان اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارا بوقوع تصادم 4 سيارات على بعد 40 كيلو من رأس سدر اتجاه طور سيناء، مما أسفر عن مصرع محمد المتولي محمد محمد بدوى (44 سنة)، ومحمد عبد السميع محمد عبد الله (30 سنة) طور سيناء، وأمل على محمد حسن (25 سنة)، وملك محمد عبد السميع عبد الله (عامان)، وإصابة كل من أحمد محمد مصطفى (37 سنة)، وأحمد محمد حسن (44 سنة) القاهرة، وإيمان أحمد حلمى (36 سنة) القاهرة، وياسين أحمد محمد حسن (9 سنوات) القاهرة، وملك أحمد محمد حسن (6 سنوات) القاهرة.

وتم نقل المصابين والجثث لمستشفى رأس سدر بثمانية سيارات إسعاف، وتم عمل محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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