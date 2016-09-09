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القوى العاملة: "مستريح الموسكى" ينقل نشاطه لقطر

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القوى العاملة: "مستريح الموسكى" ينقل نشاطه لقطر القوى العاملة: "مستريح الموسكى" ينقل نشاطه لقطر

>كتب محمود راغب

تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة - قطر، يفيد بتقدم مجموعة من العاملين بشركة "ماى هوم" للتجارة بالدوحة بشكوى عمالية إلى المكتب للمطالبة بمستحقاتهم عن رواتبهم المتأخرة عن ثلاثة أشهر.

 

وأشار بيان الوزارة اليوم أن العمال كشفوا فى شكواهم أن صاحب الشركة ويدعى "إ. ع. ش" قد قام بافتتاح عدد من المعارض التجارية بدولة قطر حيث تبين بالبحث أنه هو نفسه المعروف إعلاميا بـ"مستريح الموسكى"، وقد تم القبض عليه فى قضايا شيكات بدون رصيد بمعرفة الشرطة القطرية، وتم احتجازه حاليا بمقر أمن العاصمة.

 

وقال المستشار العمالى ياسر سعيد، إنه جارى حاليا متابعة مستحقات العاملين المصريين لدى المذكور. 

 


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