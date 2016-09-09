تقرير في الجول – كيف كان دربي مانشستر في نفس ذلك الوقت خلال الموسم الماضي

يأتي دربي مانشستر هذا العام مبكرا بعد مرور 3 جولات بوجود جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وجوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لكن أين كان الدربي في العام الماضي؟

مباراة الذهاب الأولى بين يونايتد وسيتي خلال الموسم الماضي كانت في الجولة الـ10 فكيف كانت الظروف منذ عام وما هي الاختلافات؟

تشكيلة الفريقين

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: أنتونيو فالنسيا – كريس سمولينج – فيل جونز – ماركوس روخو

الوسط: مورجان شنايدرلين – باستيان شفاينشتايجر – خوان ماتا – أندير هيريرا – أنتوني مارسيال

الهجوم: واين روني

البدلاء الذين شاركوا: جيسي لينجارد – مروان فيلايني – ماتيو دارميان

أين هم الآن؟ فالنسيا يشارك كأساسي جونز وسمولينج بعيدان عن الملاعب ويشارك إريك بايي ودالي بليند والظهير الأيسر لوك شاو روخو خارج الحسابات حاليا.

خط الوسط يشارك به الثنائي مروان فيلايني وبول بوجبا بينما شفاينشتايجر يتدرب مع الفريق الرديف ومورجان شنايدرلين على مقاعد البدلاء بجانب أندير هيريرا، في حين أن ماتا ومارسيال وروني حافظوا على مراكزهم الأساسية.

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جو هارت

الدفاع: باكاري سانيا – نيكولاس أوتاميندي – فينسنت كومباني – أليكساندر كولاروف

الوسط: فيرناندينيو – فيرناندو – يايا توريه – كيفن دي بروين – رحيم سترلينج

الهجوم: ويلفريد بوني

البدلاء الذين شاركوا في تلك المباراة: خيسوس نافاس – مارتن ديميكليس – كليتشي إيهاناتشو

رحل عن سيتي هذا الصيف كلا من هارت وبوني على سبيل الإعارة، في حين أن ديميكيليس رحل نهائيا، يايا توريه لا يشارك، سانيا على مقاعد البدلاء بجانب كولاروف الذي لا يشارك بانتظام ومعهم كومباني الغائب وكذلك فيرناندو.

من المتوقع خلال دربي السبت أن يلعب كليتشي إيهانتشو، وخط الوسط يكون من ديفيد سيلفا وفيرناندينيو ودي بروين وسترلينج وربما فيرناندو لا وجود ليايا توريه في خطط جوارديولا، خط الدفاع يلعب به أوتاميندي وجون ستونز وبابلو زاباليتا وجايل كليتشي.

المدربون

مدرب مانشستر يونايتد لويس فان جال أقيل خلال الصيف الماضي، وصرح قبل دربي أكتوبر خلال العام الماضي قائلا:"حينما تنظر للوقائع، فسيتي في المركز الأول ونحن في المركز الثالث".

وأضاف "فارق الأهداف والنقاط، سيتي متصدر، لذا من المتوقع أن يفوز بالمباراة".

أما مانويل بيللجريني الذي رحل أيضا عقب نهاية الموسم المنصرم قبل ذلك اللقاء عاش أجواء عاصفة إذ أن جماهير سيتي قد شوشت على نشيد دوري أبطال أوروبا أثناء عزفه قبيل مواجهة إشبيلية ضمن منافسات البطولة.

وصرح بيللجريني قبل مواجهة يونايتد "لا أعتقد أن لنا أي أفضلية إن لعبنا على ملعبنا ضد يونايتد، إن كان الدربي يوم السبت وليس الأحد فستكون أفضليتنا صغيرة، لكن من الأربعاء للأحد لا أعتقد أن يونايتد كان لديه أي مشاكل للتعافي من مباراته بدوري الأبطال".

انتهت المباراة بنتيجة 0-0، وفي المباراة التالية تعادل يونايتد سلبيا مع كريستال بالاس، في حين أن سيتي فاز على نوريتش سيتي بنتيجة 2-1.