الكشف عن – جوارديولا رفض مقابلة فيرجسون بعد 8 أشهر من المفاوضات

فشل مانشستر يونايتد في ضم بيب جوارديولا لصفوف الفريق حينما كان لاعبا على الرغم من مطاردة السير أليكس فيرجسون له لثماني أشهر.

وحسبما تحدث وكيل أعمال جوارديولا جوسيب ماريا أوروبيتج لصحيفة "الصن" الإنجليزية فإن فيرجسون حاول ضم لاعب خط الوسط آنذاك حينما كان يقضي موسمه الأخير في برشلونة.

وأضاف"الفريق الذي رغب بشدة في ضم جوارديولا كان مانشستر يونايتد، لكن بيب لم يتحدث عن العرض مطلقا".

وأكمل"يونايتد ضغط علي كثيرا لكنني لم أستطع فعل أي شيء، بيب لم يكن تحدث لرئيس برشلونة وأبلغه بقراره في الرحيل بعد نهاية تعاقده في ذلك الوقت".

وأردف"يونايتد حذرنا وطالبني بعقد مقابلة شخصية بين فيرجسون وجوارديولا فلم يكن ينتظروا لفترة أطول، ولكن جوارديولا رفض مجددا ما جعل فيرجسون يغضب كثيرا".

وتابع وكيل أعمال المدرب الإسباني الحالي لمانشستر سيتي حديثه"بعد ثمانية أشهر من المحادثات بيني وبين يونايتد ورفض العديد من العروض المالية الرائعة، انتهت القصة".

وأوضح ماريا أوروبيتج أنه بعد رحيل جوارديولا عن برشلونة وأصبح حرا في الانتقال لأي فريق يختاره بنفسه رفض فيرجسون استغلال الفرصة بسبب ما حدثه منه في المرة الأولى ما نتج عنه انتقاله لإيطاليا.

وأردف"كما أن انتقال بيب لإنجلترا كان يمكن أن يتسبب في عدم حصوله على فرصة العودة لبرشلونة وقيادته في فترته الذهبية".

وأتم حديثه"بيب لم يندم على قراره مطلقا هو دائما يتحمل مسؤولية قراراته".