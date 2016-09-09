' ريال مدريد فريق كبير لكننا أوساسونا '

(إفي): أكد أوير سانخورو مدافع فريق أوساسونا الإسباني أن ريال مدريد، الذي سيواجهه الفريق المنحدر من إقليم نابارا، "يمتلك لاعبين خارقين"، قبل أن يشدد "نحن أوساسونا".

وقال سانخورو إن "أول خاطر" يرد في الذهن عند اللعب على أرضية سانتياجو برنابيو هو أن "هناك احتمال كبير أن تخرج خالي الوفاض" بناء على الأرقام، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بعد مران جرى بمدينة تاخونار.

لكن المدافع عاد وأشار إلى أن أوساسونا يملك أيضا "أسلحته". مشددا "سنلعب ندا لند مع إظهار كل الاحترام الذي تستحقه المباراة ونرى ما سيحدث".

وبسؤاله عن إمكانية أن يحصل فريقه على نقاط، أوضح سانخورو أن "كل شيء قد يحدث في كرة القدم". وأضاف "نعلم أن الريال فريق كبير للغاية، يحظى بلاعبين خارقين، لكننا أوساسونا".

وأوضح أن مواجهة السبت المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو "مهمة" لكنها مثل "أي مباراة أخرى" حيث أنها تساوي "ثلاث نقاط"، لكنها في رأيه ستكون أكثر صعوبة بسبب "ثقل" ريال مدريد.

جدير بالذكر أن أوساسونا، الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى الإسباني، يحتل المركز الـ15 في ترتيب فرق الليجا بنقطة وحيدة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث بست نقاط خلف كل من لاس بالماس وبرشلونة ولديهما نفس الرصيد من النقاط.