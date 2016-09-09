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مؤتمر الكبد: استخدام أدوية الحموضة أثناء الحمل يشوه الجنين

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مؤتمر الكبد: استخدام أدوية الحموضة أثناء الحمل يشوه الجنين مؤتمر الكبد: استخدام أدوية الحموضة أثناء الحمل يشوه الجنين

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور محمد شرف الدين أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب طنطا خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بالإسكندرية، أنه من المعروف أن أدوية علاج الحموضة وقرحة المعدة وارتجاع المرىء تستخدم بكثرة أكثر من اللازم، وخاصة أنه يسمح بشرائها مباشرة من الصيدليات بدون روشته.

 

وقال: "رغم أنها مفيدة إلا أن سوء استخدامها نتج عنه بعض المضاعفات لدى استخدامها أثناء الحمل، ومرضى الكلى، وكبار السن لفترات طويلة".

 

وأشار إلى أن الاستخدام العشوائى لأدوية الحموضة يؤدى إلى تشوه الجنين أثناء الحمل مؤكدا أنه يمكن استخدام أدوية أقل ضرارا، كما أنه يجب الحرص عند استخدام هذه المواد لدى مرضى الكبد، وخاصة الذين يعانون من تليف متقدم.

 

وقال إن هذا يؤدى إلى تدهور فى حالة الكبد، مضيفا: "المشكلة الكبرى فى استخدام هذه الأدوية مع أدوية أخرى مثل أدوية القلب الخاصة بالتجلط، حيث إنها تؤدى إلى تقليل فعاليتها وحدوث مضاعفات بالقلب". 


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