إزالة 17 حالة تعدى على أراضى زراعية بمنطقة الكرنك ومنشأة العمارى

شنت إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة والوحدات الزراعية بمنطقة المنشأة والكرنك التابعة لبندر الأقصر،حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية، نجحت فى تنفيذ إزالة 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعية.

قاد الحملة كل من المهندس خالد عبد الراضى المنوفى وكيل أول وزارة الزراعة بالأقصر، وبالتعاون مع المهندس خالد عبد الراضى وكيل مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس أشرف عبد اللطيف أحمد مفتش حماية الأراضى بمديرية الزراعة، وبالتنسيق مع رئاسة مدينة الأقصر والجهات الأمنية بالمدينة.

ونجحت جهود تلك الحملة فى تنفيذ إزالة 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعية، منها تنفيذ 10 قرارات و7 حالات تعدى فى المهد بمنطقتى الكرنك الجديدة ومنشأة العمارى، تضمنت أسوار وأحواش بالطوب الأبيض والطوب اللبن، وشارك بالحملة رئاسة حى المطار ورئاسة حى شمال والمتابعة الميدانية، وفرقة الإنقاذ بمدينة الأقصر وعمال ومعدات رئاسة مدينة الأقصر، والسادة رؤساء حماية الأراضى ورجال الزراعة بالمديرية.

وتأتى تلك الحملات فى إطار حملات مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، بعدم التهاون أمام تلك التعديات وإزالتها من البداية.