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«شريف منير» ينضم لميجا FM ببرنامج «كلمتين وبس»

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«شريف منير» ينضم لميجا FM ببرنامج «كلمتين وبس» «شريف منير» ينضم لميجا FM ببرنامج «كلمتين وبس»

الفنان شريف منير

كتبت- إ نجي لطفي

تعاقدت محطة ميجا FM مع الفنان شريف منير، على تقديم برنامج «كلمتين وبس»  وتعد فكرة البرنامج مأخوذة من فكرة البرنامج الذي كان يقدمه الفنان الراحل «فؤاد المهندس»، والذي يتناول سلبيات الشارع المصري.

وأكدت مصادر لـ «ONA» أن البرنامج سيذاع بنفس الموسيقي والتتر الذي كان يقدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس.

يأتي تعاقد راديو ميجا FM مع الفنان شريف منير، في إطار خطة شركة راديو النيل للتطوير وإطلاق دورة برامجية جديدة تضم مجموعة من الأسماء اللامعة جارى الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة من بينهم الإعلامي أسامة كمال، والفنانة نشوى مصطفى، والرياضي سيف زاهر.

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