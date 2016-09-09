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بينهم مصري.. القضاء التركي يقضي بحبس 10 أجانب متهمين بالانتماء لـ«داعش»

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بينهم مصري.. القضاء التركي يقضي بحبس 10 أجانب متهمين بالانتماء لـ«داعش» بينهم مصري.. القضاء التركي يقضي بحبس 10 أجانب متهمين بالانتماء لـ«داعش»

الشرطة التركية (أرشيفية)

أصدر القضاء التركي، اليوم الجمعة، أمراً قضائياً بحبس 10 أشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش المتطرف في ولاية هاطاي جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” التركية عن مصادر أمنية بالولاية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن هاطاي أوقفت، أمس الخميس، 10 أشخاص في بلدة ريحانلي، من بينهم 5 أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية، واثنين أذريين، ومصري وسوري وآخر يحمل الجنسية الطاجيكية، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن نقلت المشتبه بهم إلى القصر العدلي بالولاية، عقب إجراء الفحوصات الطبية لهم، وبعد تحقيق النيابة معهم تم عرضهم على محكمة الصلح التي أصدرت بدورها قرار الحبس على ذمة القضية، بحقهم بتهمة “الانتماء لداعش”.

ووفقاً للمصادر فقد تسلل المتهمون العشرة إلى تركيا بطرق غير قانونية في 30 أغسطس (آب) الماضي.

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