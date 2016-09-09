الوادى الجديد تفتتح طريق «الفرافرة -ديروط» فى احتفال المحافظة بعيدها القومى

أعلن رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، اللواء محمد العدوي، اليوم الجمعة، عن افتتاح طريق الفرافرة – ديروط، في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في الثالث من أكتوبر المقبل.

أوضح «العدوى»، انه خلال الايام القادمه سوف يتم الانتهاء من العمل فى طريق «الفرافرة – ديروط» ، بحيث يربط هذا الطريق الوادي الجديد بوادي النيل عن طريق محافظة أسيوط، طول يصل إلي 310 كم، وبتكلفة إجمالية مليار و20 مليون جنيه، من موازنة جهاز تعمير الوادي الجديد.

وأضاف «العدوى» ، أنه تم الانتهاء بنسبة 95 % من مشروع طريق الفرافرة – عين دلة بطول 84 كم، وبتكلفة 432 مليون جنيه من تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.