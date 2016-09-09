بالصور.. «النمنم» ورئيس صندوق التنمية الثقافية يشهدان ختام ورشة «حلوة الحدوتة»

شهد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ختام نتاج ورشة «حلوة الحدوتة»، والمقامة بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، تحت رعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون مع مؤسسة “فنانين مصريين للثقافة والفنون”.

واشتمل عرض ختام الورشة علي عرض مسرحي اشترك فيه اطفال الورشة بالتمثيل والحكي والغناء وخيال الظل والرقص، جسدوا من خلاله حكايات من كليلة ودمنة

واعقب حفل الختام ،تكريم وزير الثقافة، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية للأطفال المشاركين بالورشة باهدائهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية ، كذلك تكريم القائمين علي الورشة.

جدير بالذكر أن الورشة قد تقدم لها أكثر من 70 طفل وطفلة تم اختيار 45 منهم، وشملت الورشة أقسام التمثيل، الحكي، الغناء، وورشة خيال الظل، الإشراف الفني للورشة الدكتورة سمر سعيد الأستاذ المساعد بأكاديمية الفنون وأمين عام مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون، وتديرها الفنانة مي رضا المدير التنفيذي للمؤسسة، رؤية فنية للمخرج عمرو قابيل، ويقام الختام بمركز طلعت حرب الثقافي.