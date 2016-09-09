مستشفى الأهلي - أكرم توفيق جاهز للشرقية وحجازي يتحسن

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن أكرم توفيق متوسط ميدان الفريق الجديد تعافى من الإصابة التي لحقت به وبات جاهزا لودية الشرقية.

وكان أكرم توفيق يعاني من ثقل في العضلة الضامة، أبعده عن مباراة الفريق الودية أمام الشمس، وعن مران الفريق في الفترة التالية.

وبحسب طبيب الفريق، فإن الوافد الجديد من نادي إنبي تعافى تماما من إصابته، وبات جاهزا للمشاركة في المباراة الودية أمام الشرقية.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الشرقية يوم غدا السبت في ختام المعسكر الإعدادي المقام في مدينة 6 أكتوبر.

من جهة أخرى، أكد خالد توفيق تحسن حالة أحمد حجازي مدافع الفريق، وأنه بات قريبات من الشفاء تماما من الإصابة التي ألمت به.

وكان أحمد حجازي قد شارك لأول مرة منذ إصابته في مران أمس الخميس على سبيل الاختبار، إلا أن الجهاز الطبي أكد أنه سيستمر في متابعة حالته للاطمئنان بشكل تام عليه.