أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - استمرار غياب الدوليين والاكتفاء بالتدريب المسائي

Google+ Print
مران الأهلي - استمرار غياب الدوليين والاكتفاء بالتدريب المسائي مران الأهلي - استمرار غياب الدوليين والاكتفاء بالتدريب المسائي

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، الاكتفاء بمران مساء اليوم الجمعة وعدم خوض التدريب الصباحي.

وسيقام تدريب الفريق في الخامسة من مساء اليوم، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضعه حسام البدري قبل انطلاق المعسكر.

من جهة أخرى، قرر حسام البدري عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في مران الفريق تفاديا لإجهادهم.

وكان اللاعبون الدوليون قد شاركوا مع منتخب في وديتي غينيا وجنوب إفريقيا خلال معسكر منتخب مصر الاستعدادي لانطلاق تصفيات كأس العالم.

وقرر البدري أيضا عدم مشاركة اللاعبين في المباراة الودية المقبلة أمام الشرقية في ختام المعسكر.

وتضم قائمة النادي الأهلي 4 لاعبين كانوا في معسكر منتخب مصر الأخير، هم عبد الله السعيد - وليد سليمان - أحمد فتحي ووليد سليمان.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الشرقية يوم غدا السبت في مباراة ودية ثانية، قبل اختتام المعسكر بمران أخير ظهر الأحد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين