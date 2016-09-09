مران الأهلي - استمرار غياب الدوليين والاكتفاء بالتدريب المسائي

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، الاكتفاء بمران مساء اليوم الجمعة وعدم خوض التدريب الصباحي.

وسيقام تدريب الفريق في الخامسة من مساء اليوم، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضعه حسام البدري قبل انطلاق المعسكر.

من جهة أخرى، قرر حسام البدري عدم مشاركة اللاعبين الدوليين في مران الفريق تفاديا لإجهادهم.

وكان اللاعبون الدوليون قد شاركوا مع منتخب مصر في وديتي غينيا وجنوب إفريقيا خلال معسكر منتخب مصر الاستعدادي لانطلاق تصفيات كأس العالم.

وقرر البدري أيضا عدم مشاركة اللاعبين في المباراة الودية المقبلة أمام الشرقية في ختام المعسكر.

وتضم قائمة النادي الأهلي 4 لاعبين كانوا في معسكر منتخب مصر الأخير، هم عبد الله السعيد - وليد سليمان - أحمد فتحي ووليد سليمان.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الشرقية يوم غدا السبت في مباراة ودية ثانية، قبل اختتام المعسكر بمران أخير ظهر الأحد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز يوم 17 من شهر سبتمبر الجاري.