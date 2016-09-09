أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين داخل محطة بنزين بالمنوفية

Google+ Print
إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين داخل محطة بنزين بالمنوفية إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين داخل محطة بنزين بالمنوفية

أرشيفية

المراسل: أحمد عجور

أصيب 9 أشخاص، أغلبهم سيدات فى حادث تصادم صباح اليوم الجمعة، بمحطة وقود بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بسبب اصطدام قوى من سيارة نقل كبيرة بسيارة أجرة داخل المحطة، مما أدى لإصابات خطيرة لجميع ركاب السيارة الأجرة ونقلهم جميعا لمستشفى بركة السبع .

تلقى اللواء خالد ابو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بتصادم سيارة نقل بسيارة أجرة داخل محطة وقود “الدكتور” بوسط المدينة، مما أدى لإصابة 9 أشخاص جميعهم من عزبة ابو شوشه التابعة لمركز بركة السبع وهم “أميرة سليمان العشماوى”، 65 سنة ،كدمات وسجحات و”اسماء عمارة”، 35 سنة ، كسر بالساق الايمن و”نجلاء محمد”، 35 سنة، اشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ و”منال محمود ابو النصر”، 35 سنة ، كدمات بالرأس و”صفاء عبد الرازق عبد ربه”، اشتباه كسر مضاع بالساق الايمن ، و”سيدة مختار أمين”، جروح متفرقة بالجسم ، و”شريهان عمر محمد”، 30 سنة ، اشتباه ما بعد الارتجاج و”أيمن محمد عبد القادر”، 36 سنة ، جرح بالقدم اليسرى .

تم نقلهم لمستشفى بركة السبع المركزى لتلقى العلاج بدون أى تلفيات بمحطة الوقود، وتم إلقاء القبض على سائق السيارة النقل ، وتحرير محضر بالواقعة تولت النيابة التحقيقات.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا