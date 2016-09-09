327 مشروعًا خدميًا بمناطق الإسكان الاجتماعى في 20 مدينة جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ وطرح 327 مشروعًا خدميًا بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ20 مدينة جديدة، وتشمل: 51 مدرسة، و53 حضانة، و47 وحدة صحية، و88 سوقًا تجارية، بجانب 88 مبنى خدمات عامة، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار توفير كافة الخدمات لسكان الإسكان الاجتماعى، بحيث يصير المشروع جاهزا للسكن، مكتمل الخدمات، ويصبح علامة مضيئة فى تاريخ مشروعات الإسكان المختلفة.

وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تنمية وتطوير المدن: إنه يجرى تنفيذ 23 مدرسة، و21 حضانة، و14 وحدة صحية، و29 سوقًا تجارية، إضافة إلى 37 مبنى خدمات عامة، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 20 مدرسة، و25 حضانة، و29 وحدة صحية، و51 سوقًا تجارية، و35 مبنى خدمات عامة.

وأضاف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يوجد بمراحل الطرح المختلفة، تنفيذ 5 مدارس، و5 حضانات، ووحدة صحية، و5 أسواق تجارية، و10 مبانى خدمات عامة، بينما يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 3 مدارس، وحضانتين، و3 وحدات صحية، و3 أسواق تجارية، و6 مبانى خدمات عامة.