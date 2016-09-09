دريك يتعرض للسرقة... والقيمة خيالية

أعلنت شرطة مدينة فينكس الأمريكية يوم الأربعاء أن حقيبة تحوي مجوهرات قيمتها ثلاثة ملايين دولار تقريباً سرقت من حافلة يستخدمها مغني الراب الكندي دريك Drake خلال جولة حفلات.

وقال فينس لويس، المتحدث باسم الشرطة، إن مشتبهاً به مجهولاً سرق الحقيبة بعد دخوله الحافلة نحو الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء في منطقة Talking Stick Resort Arena في فينكس.

وأضاف المتحدّث أنّ الحافلة تخصّ حفلاً في المدينة، يشارك فيه دريك ومغني الراب فيوتشر Future. وقال المتحدّث إن الحافلة كانت خالية من الركاب على ما يبدو وقت السرقة، وإن المجوهرات لا تخصّ دريك.

وأضاف المتحدث أن الشرطة تراجع تسجيلات فيديو لكاميرات مراقبة في مسرح الحادث، كاشفاً في حديث لصحيفة الـ Daily mail البريطانية عن أن الشاب Travion King البالغ من العمر 21 عاماً، أوقف للاشتباه بأنه هو من سرق المجوهرات.

ويقول الموقع الإلكتروني للحفل إن دريك وفيوتشر يشاركان في جولة "Summer 16 Tour" بوسط المدينة، بدأت في يوليو/تموز، ومن المقرر استئنافها يوم الأربعاء في لوس أنجلوس.