مالك مروان الرحباني يوّقع ‘A Personal Evolution of the Mind’

برعاية وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الياس بو صعب، وقّع الممثل والكاتب مالك مروان الرحباني كتابه الاول بعنوان " Images: A Personal Evolution of the Mind- صوّر: تطوّر ذاتي لمسيرة العقل" في قصر الاونيسكو بيروت، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والفنية والاجتماعية والاعلامية، بالاضافة الى عائلة الرحباني الفنية.

يقول مالك عن كتابه الاول: "هو انعكاس لتجارب حياة الانسان في مراحل حياتية كثيرة يمرّ بها، رسمتها بانطباعاتي في صور عدة، وترجمتها الى كلمات وافكار مكتوبة، كما اضفت بعضاً من تجاربي التي مررت بها شخصياً".

واضاف: " كتابي هو تحوّل الصورة الى واقع يرتبط بقوة الايمان الذي هو بدوره انعكاس للنضج الذي نشقى لتحقيقه، وفي تلك المرحلة بالذات نرى النور والحقيقة ونضمن تحقيق الذات".

وختم: "فلتكن الأحلام كبيرة وصعبة المنال حتى يتسّع أمامنا أفق المستقبل والانجاز".

يذكر ان مالك مروان الرحباني سبق ان شارك في التمثيل والكتابة في عدد من المسلسلات التلفزيونية في لبنان والشرق الأوسط منها "شوارع الذل" و"المراهقون" و"الغالبون 2" و"شريعة الغاب". كما شارك في أعمال مسرحية رحبانية منها "ملوك الطوائف" و"دون كيشوت" و"صيف 840". بالاضافة الى كتابته نصوصاً لأفلام سينمائية. من ناحية اخرى، تعاون مع شقيقيه المخرج منصور الرحباني والموسيقي طارق الرحباني في كتابة النشيد الرسمي لبرنامج Model United Nations، وهو مشروع مموّل من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للجامعات اللبنانية والاقليمية.