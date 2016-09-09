كيم كارداشيان الأقل أناقة بين أخواتها في بنطلون الجينز!

لعلّ الأخوات "كارداشيان" Kardashian و"جينير" Jenner هنّ من النساء الأكثر شهرة حول العالم، لا سيّما فيما تعلّق بالموضة، إذ نجحت كلّ منهن في رسم أسلوبها الخاصّ في الموضة، فميّزها عن باقي شقيقاتها، وجعل منها مرجعاً ومصدر وحي للكثيرات من النساء. لكنهن على الرغم من ذلك، ثمّة الكثير من النقاط التي يتشاركنها أيضاً، في ما يتعلّق بالإطلالات. ولعلّ أكثر قطعة تجمعهن في الموضة هي "بنطلون الجينز".

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بنطلون الجينز يجمع الأخوات كارداشيان

كثيراً ما نشاهد الأخوات "كارداشيان" Kardashian في الإطلالات اليومية الكاجوال بعيداً من السجادة الحمراء. ولهذه الإطلالات يكون خيارهن الدائم بنطلون الجينز، الذي تفضّله كلّ واحدة منهنّ على طريقتها الخاصّة؛ فمثلاً تعشق "كيم" Kim ارتداء بناطيل الجينز بألوان داكنة مثل الرمادي أو الأسود، بينما تفضّل "كندل جينير" Kendall Jenner أن ترتدي درجات الأزرق المختلفة من بنطلون الجينز. أمّا "كلوي" Khloe فكثيراً ما تختار اللون الأبيض على الجينز. وبالنسبة لـ "كايلي جينير" Kylie Jenner، و"كورتني" Kourtney فنراهما في ألوان الجينز المتنوّعة.

مَن من عائلتي كارداشيان وجينير الأكثر أناقة في بنطلون الجينز؟

بما أنّ لكلّ أخت من العائلة طريقتها الخاصة في ارتداء بنطلون الجينز، نلاحظ أنّ هنالك تنافساً دائماً في ما بينهنّ للفوز بلقب الأكثر أناقة. لكنّه برأيي الشخصي أنّ "كيندل جينير" Kendall Jenner هي الأكثر أناقة، إذ تمتلك أسلوباً عصرياً وغير مبالغ فيه، وتنسّق دائماً إطلالات شبابية في بنطلون الجينز، تليها "كورتني" Kourtney التي تكون إطلالاتها ـ في أغلب الأحيان ـ ناعمة وأنثوية، ثمّ "كايلي" Kylie و"كلوي" Khloe ، وفي المرتبة الأخيرة تأتي "كيم،" Kim ، التي حيث تبدو إطلالاتها في بنطلون الجينز دائماً متّسمة بالمبالغة.

شاهدي معنا إطلالات الأخوات "كارداشيان" Kardashian و"جينير" Jenner وأخبرينا إن كنت توافقين على إعطاء "كيم" Kim المرتبة الأخيرة على قائمة الأناقة في العائلة ببنطلون الجينز.