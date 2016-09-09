أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

حقائب يد حصرية للشرق الأوسط من DKNY بمناسبة عيد الأضحى

Google+ Print

الجمعة 09-09-2016 14:24

لطالما كانت علامة "دي كي ان واي" DKNY وفية لعملائها حول العالم، وهي دائماً تسعى لتلبية احتياجاتهم وتقديم الأجمل والأفضل لهم، واليوم وبمناسبة عيد الأضحى، هاهي علامة "دي كي ان واي" DKNY تقدم مجموعة حصرية من حقائب اليد لعملائها في منطقة الشرق الأوسط، حتي يستقلبون العيد باطلالات بالغة الأناقة ويكملونها باكسسوار مميز عبارة عن حقيبة يد جلدية أنيقة من علامة "دي كي ان واي" DKNY.
وستجد عاشقات العلامة التجارية في الشرق الأوسط الكثير من الخيارات المميزة من حقائب اليد التي تنوعت من من ناحية ألونها ومن ناحية أحجامها أيضاً، حيث أرادت علامة "دي كي ان واي" DKNY أن ترضي جميع الأذواق من مختلف الأعمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي