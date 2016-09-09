حقائب يد حصرية للشرق الأوسط من DKNY بمناسبة عيد الأضحى

لطالما كانت علامة "دي كي ان واي" DKNY وفية لعملائها حول العالم، وهي دائماً تسعى لتلبية احتياجاتهم وتقديم الأجمل والأفضل لهم، واليوم وبمناسبة عيد الأضحى، هاهي علامة "دي كي ان واي" DKNY تقدم مجموعة حصرية من حقائب اليد لعملائها في منطقة الشرق الأوسط، حتي يستقلبون العيد باطلالات بالغة الأناقة ويكملونها باكسسوار مميز عبارة عن حقيبة يد جلدية أنيقة من علامة "دي كي ان واي" DKNY.

وستجد عاشقات العلامة التجارية في الشرق الأوسط الكثير من الخيارات المميزة من حقائب اليد التي تنوعت من من ناحية ألونها ومن ناحية أحجامها أيضاً، حيث أرادت علامة "دي كي ان واي" DKNY أن ترضي جميع الأذواق من مختلف الأعمار.