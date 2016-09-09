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سقوط 19 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و120 هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة

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سقوط 19 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و120 هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة سقوط 19 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات و120 هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم الجمة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون.

 

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، عن ضبط 19 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات، كما تم ضبط 120 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 1886 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

 

شارك فى الحملة العميد محمد القاضى مدير مرور البحيرة، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل المباحث.


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مصر 365