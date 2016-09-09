البابا تواضروس يعود للقاهرة بعد زيارة للأردن

وصل مطار القاهرة الدولي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والوفد المرافق قادمًا من عمان بعد زيارة للاردن استغرقت عدة أيام .

استقبل الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن قداسة البابا خلال الزيارة ، وناقشا تعزيز زيارة الأقباط للأردن ، وأماكن الحج المسيحي خصوصا المغطس الذي يحظى بمكانة دينية رفيعة لدى جميع أبناء الطوائف المسيحية .

كما شارك البابا في أعمال الدورة الحادية عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط التي عقدت بالعاصمة الأردنية الثلاثاء الماضى ، وشارك فيها 24 من رؤساء الطوائف المسيحية فى الشرق الأوسط ، يمثلون الكنيسة الكاثوليكية والعائلتين الكنسيتين الأرثوذكسيتين الشرقية والغربية إلى جانب الطوائف البروتستانتية.

وألقى كلمة أكد فيها أن المسلمين والمسيحيين يجب أن يعملوا على حفظ إنسانية الإنسان بإعلاء القيم والمبادئ النبيلة ورفض العنف والتطرف.

وافتتح البابا دير القديس الأنبا أنطونيوس الكبير بمحافظة مأدبا التي تبعد حوالى ساعة عن العاصمة عمان ، وهو الدير الذي وضع أساسه واختار اسمه البابا الراحل شنودة الثالث.

ضم الوفد المرافق للبابا اﻷنبا إيلاريون أسقف عام كنائس عزبة الهجانة وألماظة وزهراء مدينة نصر ، واﻷنبا هرمينا أسقف عام كنائس عين شمس والمطرية والقس أنجيلوس إسحاق ، والقس أمونيوس عادل سكرتيرا البابا ، وتعد هذه هي الزيارة الأولى لقداسة البابا للأردن منذ تنصيبه .