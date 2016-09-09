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رئيس الوزراء يهنئ السيسى بعيد الأضحى المبارك

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رئيس الوزراء يهنئ السيسى بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يهنئ السيسى بعيد الأضحى المبارك

>كتبت هند مختار

بعث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية:

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى..رئيس الجمهوريـــــــة...بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة التى تتجسد فيها أسمى معانى التضحية والفداء والامتثال إلى تعاليم الدين الإسلامى الحنيف.

وتضمن نص البرقية " وإننا ياسيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة الجليلة، ندعو الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق  لتحقيق طموحات شعبنا العظيم فى مستقبل آمن وغد مشرق يسوده الخير والازدهار وأن يعم الخير والسلام شعوب أمتنا العربية والإسلامية".

 

 


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