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30 سبتمبر.. عمومية إتحاد المهن الطبية لمناقشة زيادة الاشتراكات والمعاشات

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30 سبتمبر.. عمومية إتحاد المهن الطبية لمناقشة زيادة الاشتراكات والمعاشات 30 سبتمبر.. عمومية إتحاد المهن الطبية لمناقشة زيادة الاشتراكات والمعاشات

ارشيفية

مراسل«ONA»:

يعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم نقابات “الأطباء البشريين – واطباء الاسنان – واطباء الصيادلة – والاطباء البيطريين) الجمعية العمومية العادية الجمعة 30 سبتمبر الجارى.

وقال بيان صحفى اليوم الجمعة، إن جدول أعمال الجمعية ، يتضمن 11بندًا، منها التأكيد علي رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي ، أو أي نقابة أخري لاتحاد نقابات المهن الطبية ، بالاضاف إلي بنود أخري منها تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق عن عامي 2013، 2014 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وإعتماد الميزانية عامي 2013،2014 وتقرير المراقب المالي واعتماد نشاط الاتحاد عن عام 2015.

كما تناقش الجمعية رفع الإشتراك السنوي للنقابات وتوحيده، وذلك لزيادة المعاش طبقًا لتوصية الخبير الإكتواري وتفعيل تحصيل الدمغة واشتراك الخريجين الجدد إجباريا لاول سنة فقط بمشروع العلاج عند القيد بالنقابات.

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أونا