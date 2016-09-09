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مقتل 16 شخصًا بسقوط حافلة من أعلى جسر في الهند

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مقتل 16 شخصًا بسقوط حافلة من أعلى جسر في الهند مقتل 16 شخصًا بسقوط حافلة من أعلى جسر في الهند

سقوط حافلة -ارشيفية

قتل 16 شخصاً وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح خطيرة عندما سقطت حافلة كانت تقلهم من أعلى جسر في منطقة “أنجول” بولاية أوديشا شمال شرق الهند.

وذكرت وكالة “برس تراست أوف إنديا” الهندية للأنباء اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء الولاية نافين ناتنايك أصدر تعليمات لإدارة المنطقة ومسؤولي الشرطة باتخاذ خطوات فورية لمعالجة المصابين، معرباً عن صدمته بشأن الحادث، بحسب ما ذكرته

وقال مسؤولون إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات أيضاً بأن يتلقى المصابون علاجاً طبياً مجاناً.

وأضاف المسؤولون أنه لم يتضح على الفور كيف سقطت الحافلة من الجسر، لكن يبدو أن السائق فقد السيطرة عليها.

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