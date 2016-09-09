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عادل جمعة يعود للانتظام في تدريبات الإسماعيلي

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عادل جمعة يعود للانتظام في تدريبات الإسماعيلي عادل جمعة يعود للانتظام في تدريبات الإسماعيلي

محمد عادل جمعة – لاعب الإسماعيلي

عاد محمد عادل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للانتظام في تدريبات الفريق من جديد استعدادًا لمباراة الأهلي والمقرر لها يوم 17 سبتمبر المقبل بإستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وكان النادي الإسماعيلي استقر على قيد اللاعب بالقائمة الثانية للفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وقام الجهاز الإداري للإسماعيلي بالاتصال بمحمد عادل جمعة والتأكيد له على الحضور اليوم والانتظام بالتدريبات، وهو ما استجاب له على الفور، خاصة وأنه تم قيده بشروط عقده القديم.

وتمسك عماد سليمان المدير الفنيي للدراويش بتواجد اللاعب داخل الفريق بصفته واحد من الركائز الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن عادل جمعة انضم للإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعد استغناء الزمالك عنه.

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