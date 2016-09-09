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رئيس الفلبين مجدداً: بان كي مون «أحمق»

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رئيس الفلبين مجدداً: بان كي مون «أحمق» رئيس الفلبين مجدداً: بان كي مون «أحمق»

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي اليوم الجمعة، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه لم يصفه قط “بابن عاهرة” لكنه أصر على موقفه الصارم من الحرب على المخدرات، قائلاً إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “أحمق” لأنه أثار مسألة حقوق الإنسان.

وبحسب ما أوردته “رويترز”، ألغى الرئيس الأمريكي اجتماعاً مقرراً مع دوتيرتي خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس بعد مزاعم بأن دوتيرتي تلفظ بهذا السباب بلغته (التاغالوغ)، لكن الزعيمين التقيا لفترة قصيرة أثناء انتظار الوصول إلى مقعديهما خلال إحدى المآدب.

وخلال زيارة للعاصمة الإندونيسية اليوم الجمعة، قال دوتيرتي لمجموعة من الفلبينيين إن اللفظ لم يكن موجها للرئيس الأمريكي وإنه أبلغه بذلك.

وقال “كنت مستعداً.. كنت مستعداً لأن يرد أوباما، من محام لمحام، كلانا محام .. قلت إني لم أدل قط بهذا التصريح .. تحقق من الأمر .. تفوهت بذلك لكن لا علاقة لأوباما بالأمر، أنا لست في معركة مع أمريكا”.

وذكر مسؤولون أن الرجلين تصافحا وتحدثا لفترة قصيرة يوم الأربعاء الأمر الذي خفف من حدة الأزمة، وقال دوتيرتي إنه قال ما قاله يوم الإثنين عندما كان يدافع عن حربه على المخدرات التي قتلت ما لا يقل عن 2400 شخص.

وقال دوتيرتي اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة أحمق لإثارة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان قبل أسابيع من القمة في لاوس.

وأضاف: “حتى بان كي مون أدلى بدلوه وبتصريحات قبل عدة أسابيع عن انتهاكات حقوق الإنسان، أنت مجرد أحمق آخر”.

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