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فرنسا تندد بالتجربة النووية لكوريا الشمالية..وتدعو «الأمن» للتعامل مع انتهاكاتها

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فرنسا تندد بالتجربة النووية لكوريا الشمالية..وتدعو «الأمن» للتعامل مع انتهاكاتها فرنسا تندد بالتجربة النووية لكوريا الشمالية..وتدعو «الأمن» للتعامل مع انتهاكاتها

الرئيس الفرنسى، فرانسوا أولاند (أرشيفية)

أدانت فرنسا اليوم الجمعة، التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية وذلك بعد ساعات من رصد أجهزة مراقبة الزلازل انفجاراً قرب موقع التجارب النووية بالدولة التي تعيش في عزلة.

وبحسب “رويترز”، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان “تندد فرنسا بقوة بالتجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية الليلة الماضية، وتدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التعامل مع هذا الانتهاك لقراراته”.

وذكر التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية أن الشمال أصبح الآن قادراً على تثبيت رؤوس نووية على صواريخ باليستية، وأضاف أنه لم يحدث أي تسريب لمواد نووية في التجربة كما لم يحدث أي تأثير على البيئة.

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