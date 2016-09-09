الزراعة: 30% تخفيضات على اللحوم والسلع المدعمة خلال فترة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار فتح كافة منافذها المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والمنتجات التى تطرحها الوزارة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنَّ الوزارة لديها حوالى 353 منفذًا على مستوى الجمهورية، سيتم فتحها للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن تيسير المنافذ المتنقلة والمبردة لتجوب المناطق النائية لتخفيف العبء عن كاهل سكانها.

وأشار فايد الى أنه تم ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، ومواد البقالة، والبقوليات والخضر والفاكهة، بكافة منافذ الوزارة سواء كانت التابعة لقطاع الانتاج، او الزراعات المحمية، او مديريات الزراعة بالمحافظات، أو الإصلاح الزراعى، لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل الى 30%.

وأكد وزير الزراعة ،على استمرار الوزارة فى مهرجانها لخفض الأسعار، والتى أطلقتها استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيض الأسعار وضبط الأسواق والحد من جشع التجار، مشيراً الى أن أهم ما يميز منتجات الوزارة انها طازجة تصل من الحقل الى المستهلك مباشرة، فضلاً عن الحد من سلسلة الوسطاء التي كانت تتسبب بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أنه تم الاعلان عن أماكن المنافذ الثابتة لوزارة الزراعة، بكافة المحافظات من خلال مديريات الزراعة المختلفة، فضلاً عن منافذها الرئيسية بالدقى.