أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

Google+ Print
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

الرئيس ورئيس الوزراء

بعث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نصها كالتالى:

الرئيس/ عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهوريـــــــة

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة التى تتجسد فيها أسمى معانى التضحية والفداء والامتثال الى تعاليم الدين الإسلامى الحنيف.

وإننا ياسيادة الرئيس إذ ننتهز هذه المناسبة الجليلة، ندعو الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق لتحقيق طموحات شعبنا العظيم فى مستقبل آمن وغد مشرق يسوده الخير والازدهار وأن يعم الخير والسلام شعوب أمتنا العربية والاسلامية.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،،

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني