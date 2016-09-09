إحباط محاولة تهريب مستحضرات تجميل بـ 4 ملايين جنيه في الإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل للتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح أمس الخميس – إنه تم الاشتباه في مشمول البيان الجمركي باسم إحدى الشركات الوارد من أمريكا، والمشمول عبارة عن مستحضرات تجميل داخل حاوية بقيمة 502 ألف و970 جنيها طبقا للمستندات المقدمة.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لفحص ومعاينة الحاوية، حيث تبين وجود 4357 عبوة مستحضرات تجميل بالزيادة عن ما هو وارد بالمستندات، مشيرا إلى أنه بإعادة تقدير القيمة بعد الزيادة بلغت نحو 4 ملايين و186 ألفا و767 جنيها والرسوم المستحقة لصالح الجمارك والغرامات وضريبة المبيعات بلغت 3 ملايين و677 ألفا و589 جنيها.

وقرر محمد العتال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركي.

أ ش أ