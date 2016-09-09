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"هيومن رايتس" تتهم الحوثيين بقتل وإصابة 79 شخصا بسبب زرعها الألغام بتعز

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"هيومن رايتس" تتهم الحوثيين بقتل وإصابة 79 شخصا بسبب زرعها الألغام بتعز "هيومن رايتس" تتهم الحوثيين بقتل وإصابة 79 شخصا بسبب زرعها الألغام بتعز

>(أ ش أ)

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، ميليشيات الحوثى والمخلوع على عبدالله صالح بقتل 23 شخصا وإصابة 56 آخرين، ومنع بعض المدنيين من العودة إلى منازلهم، بسبب الألغام الأرضية التى زرعتها فى تعز باليمن.

وقالت المنظمة، فى بيان أوردته قناة "العربية" اليوم الجمعة، "إن الألغام الأرضية التى زرعتها الميليشيات قتلت 18 شخصا، وأصابت أكثر من 39 فى محافظة تعز من مايو 2015 وحتى ابريل 2016".

وأضاف البيان أن الألغام الأرضية فى تعز قتلت 5 أطفال، وتسببت بإعاقات دائمة لـ 4، وأصابت 13 آخرين.

وأكدت المنظمة أن الميليشيات تُظهر قسوة بالغة تجاه المدنيين، مطالبة إياها بالتوقّف الفورى عن زرع الألغام، وتدمير أى ألغام بحوزتها.


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مصر 365

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