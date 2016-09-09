مطار القاهرة: انطلاق 40 رحلة لشرم الشيخ والغردقة

قال مصدر ملاحى مسئول بمطار القاهرة الدولى، إنَّ المطار يشهد حاليًا ذروة تشغيل الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ والغردقة لنقل السائحين ضمن المبادرة التى تتبناها وزارة الطيران المدنى لتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف المصدر أنَّ شركة مصر للطيران ستسير اليوم الجمعة 18 رحلة جوية إلى مطار شرم الشيخ الدولى لنقل 1413 سائحًا مصريًا وعربيًا، وتقلع معظمها من مطار القاهرة الدولى، إضافة إلى نقل الشركة مجموعة من السياح العرب لقضاء إجازاتهم بالمدينة السياحية.

كما تُسير مصر للطيران 12 رحلة إلى مطار الغردقة الدولى لنقل 1403 سائحين مصريين وعرب ومن المقرر أن تُقلع جميعها من مطار القاهرة الدولى.