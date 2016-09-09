مدير أمن الغربية يتفقد نقاط التفتيش الحدودية

مراسل«ONA»:

تفقد اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، نقاط التفتيش كمين تفهنا العزب الحدود ـ كمين دفره الحدودى وتقابل مع الضباط والأفراد المتواجدين بالكمين، للوقوف على مدى جاهزيتها لأية تداعيات أمنية، ووجه بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات.

وقام بالمرور على غرفة الحجز والتفتيش على الدفاتر وكيفية القيد بها، ونبه بضرورة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية ومتابعة كاميرات المراقبة على مبنى الكمين وعمل الحرم الأمن ومنع وقوف السيارات بجوار الكمين.

كما وجه بتوسيع دائرة الاشتباه وتفتيش السيارات المترددة على الكمين وبذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصرى العظيم خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، وتفعيل أبراج المراقبة أعلى نقطة التفتيش للحراسة وإخطار الحماية المدنية لفحص طفايات الحريق ومتابعتها، وارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم وتطبيق روح القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين.