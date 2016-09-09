أوباما: أفعال كوريا الشمالية سيكون لها «عواقب وخيمة»

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الجمعة، إن أي أفعال استفزازية تقوم بها كوريا الشمالية سيكون لها “عواقب وخيمة”، وذلك بعدما أجرت بيونغ يانغ تجربتها النووية الخامسة.

> وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس أطلعت أوباما على متن طائرة الرئاسة الأمريكية بوقوع نشاط زلزالي قرب موقع التجارب النووية بكوريا الشمالية في وقت مبكر اليوم الجمعة، بحسب ما أوردته “رويترز”.

وأكد أوباما مجدداً على التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن حلفائها في آسيا وجميع أنحاء العالم.