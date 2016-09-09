أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

6 محولات كهربائية لمواجهة أحمال الصيف بالوادى الجديد

Google+ Print
6 محولات كهربائية لمواجهة أحمال الصيف بالوادى الجديد 6 محولات كهربائية لمواجهة أحمال الصيف بالوادى الجديد

أرشيفية

أعلن قطاع الكهرباء بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دخول 6 محولات كهربائية جديدة لدعم الشبكة ومواجهة أحمال الصيف والتوسعات العمرانية بمدينة الخارجة بـ 1.5 مليون جنيه.

وأوضح المهندس خضر سيد، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، انه تم دعم منطقة السلام، ومنطقة السبط الشرقي، ومنطقة أبو خالد بـ 3 محولات لكل منطقة قدرة «500 ك . ف . أ».

أضاف خضر، أنه جار تركيب 3 محولات كهربية قدرة “300 ك . ف . أ”، بمناطق “تقسيم المحافظة بأرض السلام، حي البري، السبط البحري”، لمواجهة زيادة الأحمال المستقبلية، علي أن تنتهي أعمال التركيب والتوصيل للمحولات خلال الشهرين المقبلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا