6 محولات كهربائية لمواجهة أحمال الصيف بالوادى الجديد

أعلن قطاع الكهرباء بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن دخول 6 محولات كهربائية جديدة لدعم الشبكة ومواجهة أحمال الصيف والتوسعات العمرانية بمدينة الخارجة بـ 1.5 مليون جنيه.

وأوضح المهندس خضر سيد، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، انه تم دعم منطقة السلام، ومنطقة السبط الشرقي، ومنطقة أبو خالد بـ 3 محولات لكل منطقة قدرة «500 ك . ف . أ».

أضاف خضر، أنه جار تركيب 3 محولات كهربية قدرة “300 ك . ف . أ”، بمناطق “تقسيم المحافظة بأرض السلام، حي البري، السبط البحري”، لمواجهة زيادة الأحمال المستقبلية، علي أن تنتهي أعمال التركيب والتوصيل للمحولات خلال الشهرين المقبلين.