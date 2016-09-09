رئيسة كوريا الجنوبية: تجربة بيونج يانج النووية الخامسة «تدمير ذاتي».. وسنبحث فرض عقوبات أشد

أوضحت الرئيسة الكورية الجنوبية، بارك كون هيه، التي تقوم بزيارة رسمية إلى لاوس، اليوم الجمعة، أن التجربة النووية الكورية الشمالية الخامسة “أظهرت التهور المهووس لنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتطوير الترسانة النووية”.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسته اليوم مع المستشارين المرافقين لها في لاوس، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وقالت الرئيسة بارك إن نظام كيم جونج أون سوف يواجه أشد العقوبات عليه وستتعمق عزلته من خلال إجراء التجارب النووية، مؤضحة أن أعماله الاستفزازية ستسرع في انهياره الذاتي.

وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبحث عن سبل فرض عقوبات أشد على جارتها الشمالية على مستوى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والمستوى الثنائي بالتعاون مع المجتمع الدولي، وستشدد الضغوط عليها باستخدام جميع الوسائل من أجل حملها على التخلي عن البرامج النووية والصاروخية.

ومن ناحية أخرى، قررت الرئيسة بارك قطع زيارتها في لاوس باستثناء محادثات قمة مع نظيرها من لاوس من أجل العودة المبكرة إلى بلادها.