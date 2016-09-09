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ضبط مسجل خطر بحوزته 3936 زجاجة خمر قبل توزيعها فى العيد بالدقهلية

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ضبط مسجل خطر بحوزته 3936 زجاجة خمر قبل توزيعها فى العيد بالدقهلية ضبط مسجل خطر بحوزته 3936 زجاجة خمر قبل توزيعها فى العيد بالدقهلية

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط مباحث بلقاس، من ضبط عامل بحوزته كمية كبيرة من الخمور معدة للبيع فى احتفالات عيد الأضحى بالدقهلية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات إلى الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث بلقاس، بقيام نشأت م م ع 48 سنة عامل ومقيم قرية “الستامونى” التابعة لدائرة المركز ومدرج جنائيا إتجار فى المواد المخدرة والكحولية.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه حال تحميله بعض الصناديق بالسيارة ملكه رقم ( د ف ب 8437 نقل ) من مخزن كائن أسفل منزله، حيث تم ضبط 2736 زجاجات وعبوات بيرة مختلفة الأحجام، و1200 زجاجة خمور مختلفة الأحجام من أنواع الوسكي ، الزبيب ، والنبيز.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24498 لسنة 2016 جنح مركز بلقاس، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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