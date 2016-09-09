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«صحة السويس»: منافذ توزيع ألبان الأطفال تعمل طوال أيام عيد الأضحى

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«صحة السويس»: منافذ توزيع ألبان الأطفال تعمل طوال أيام عيد الأضحى «صحة السويس»: منافذ توزيع ألبان الأطفال تعمل طوال أيام عيد الأضحى

ارشيفية

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور لطفى عبد السميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن منافذ بيع ألبان الأطفال بالسويس ستعمل طوال أيام عيد الأضحى.

وأضاف لطفى عبد السميع فى تصريحات صحفية، أنه أصدر أمر تكليف بمديرية الصحة بالسويس باستمرار العمل ايام الجمع والعطلات الرسمية والأعياد فى جميع منافذ بيع الالبان من الثامنة صباحا إلى الثانيه ظهرا.

وأشار إلى أنه تم تحديد منافذ توزيع الألبان بجميع أنحاء المحافظ بوحدات الرعاية الاساسية بمحافظة السويس.

وأوضح ، أنه يوجد 13 منفذا لتوزيع الألبان بالمحافظة موزعة على الإدارات الصحية الخمسة، وهى “طب أسرة السويس بالملاحة ومركز رعاية الأمومة والطفولة بالغريب وطب أسرة الايمان – مركز طب الاربعين وطب اسرة الهويس وإدارة فيصل وطب أسرة 24 اكتوبر ومركز طب الصباح ومركز طب عمر بن الخطاب ومركز طب مبارك ووحدة طب أسرة قرية عامر ووحدة طب أسرة كبريت ومركز طب التوفيفية ومركز طب الأسرة”.

 

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