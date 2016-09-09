الجيش التونسى: قواتنا على أتم استعداد للذود عن حرمة تراب وطننا

أكدت وزارة الدفاع التونسية، يوم الخميس، أن "وحدات الجيش على أتم الاستعداد للذود عن حرمة التراب التونسى، وجاهزة للتصدى لكل أشكال التهديدات المحتملة".

وقالت وزارة الدفاع - فى بيان - إن وحدات الجيش على أتم الاستعداد "خاصة بعد تعزيز الترتيبات الدفاعية بالجنوب وتدعيمها بوسائل مراقبة متطورة وتجهيزات جديدة".

وجاء البيان إثر تزايد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن التهديدات التى تستهدف البلاد، وبخاصة تداعيات المعارك فى ليبيا، وأوضحت الوزارة أنها "أضافت السرعة لتدخلات التشكيلات العسكرية فى الفترة الأخيرة لمنع أية محاولة تسلل أو اختراق للحدود التونسية".

وأشار البيان إلى تنامى مخاوف وتحذيرات فى الآونة الأخيرة من أن تنتقل العناصر الهاربة من تنظيم "داعش" الإرهابى، فى ليبيا إلى تونس، وخاصة الحاملين للجنسية التونسية، بعد تلقى ضربات فى مدينة سرت الليبية.