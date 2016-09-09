دمشق تعلن استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلنت دمشق استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن اتهامات لها باستخدام الغاز السام فى هجمات على مناطق تحت سيطرة مقاتلى المعارضة.

وقالت الخارجية السورية، فى بيان لها أوردته قناة (روسيا اليوم)، إن دمشق مستعدة للتعاون مع فريق من المنظمة المتواجد حاليا فى سوريا والذى يحقق فى حوادث تلقى دمشق باللوم فيها على المجموعات الإرهابية ومشغليها والاستخبارات الغربية التى تدعمها.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت، فى تقرير لها، إلى أن قوات الحكومة السورية مسئولة عن هجومين بغاز سام وأن تنظيم داعش استخدم غاز خردل الكبريت.

وتوجه منظمات مدنية سورية تنشط فى مناطق تسيطر عليها المعارضة أصابع الاتهام إلى القوات الحكومية السورية باستعمال الكلور فى مدينة حلب، فيما نفى الجيش السورى هذه الاتهامات.