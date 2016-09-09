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بالصور.. ظهور علني نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة

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ظهور علني نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال افتتاح قاعة للمؤتمرات

ظهور علني نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال افتتاح قاعة للمؤتمرات

ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، لدى تدشين مركز دولي جديد للمؤتمرات بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، التي نقلت ظهورا بات نادرا لبوتفليقة الذي أضعفه المرض.

وأزاح الرئيس بوتفليقة، الذي كان في كرسي متحرك يرافقه شقيقه الأصغر ومستشاره سعيد، الستار عن لوحة تدشين المبنى قبل ان يزور قاعة الاجتماعات ومكتبه الشخصي، بحسب مشاهد نقلها التلفزيون، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع إثر ذلك في إحدى قاعات المركز عرضا عن هذه التحفة المعمارية التي كان أطلق بنفسه عملية تشييدها العام 2005.

ولم يدل الرئيس بوتفليقة بتصريحات بالمناسبة.

ويضم هذا المركز الدولي صالة احتفالات من ستة آلاف مقعد وقاعة مؤتمرات من 700 مقعد.

كما أنه يضم ست قاعات اجتماعات يمكن لكل منها استقبال 300 شخص، ومكتبة ومستشفى مجهز بغرفة عمليات.

ظهور علني نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال افتتاح مركز دولي للمؤتمرات

ظهور علني نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال افتتاح مركز دولي للمؤتمرات

ظهور علني نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة

ظهور علني نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة

ظهور علني نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال افتتاح مركز دولي للمؤتمرات

ظهور علني نادر للرئيس الجزائري بوتفليقة خلال افتتاح مركز دولي للمؤتمرات

 

 

 

 

 

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